في أحدث جلسة تصوير.. منة فضالي بإطلالة كاجول أنيقة.. صور

خضعت الفنانة الشابة منة فضالي، لجلسة تصوير جديدة، وشاركت جمهورها بصور من جلسة التصوير على حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".



وتألقت "فضالي" بإطلالة كاجول، حيث ارتدت ملابس كاجول وحازت الصور على إعجاب متابعيها.



يذكر أن الفنانة منة فضالي تنتظر عرض فيلمها الكويتي "إتيكيت"، ويشاركها البطولة الفنان أحمد رزق، والعمل من تأليف وإخراج نايف الرشيد.





