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رياضة

أتالانتا يفاجئ يوفنتوس في الشوط الأول.. ونابولي يضرب شباك إنتر بهدف صاروخي

الأحد 19/مايو/2019 - 09:48 م
صدى البلد
أحمد هاني
أنهى نابولي الشوط الأول من مباراته أمام ضيفه فريق إنتر ميلان متقدما بهدف نظيف، فى المباراة التى تجمع الفريقين مساء اليوم، على ملعب "سان باولو"، ضمن منافسات الجولة الـ 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإيطالي.

سجل هدف نابولي في الشوط الأول اللاعب البولندي بيوتر زيلينسكي فى الدقيقة 16 من زمن اللقاء، من تصويبة عجز حارس غنتر فى التصدى لها.

ويحتل نابولي المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 76 نقطة، خلف يوفنتوس بطل المسابقة وصاحب الصدارة برصيد 89 نقطة، ويأتى إنتر ميلان ثالثا برصيد 66 نقطة.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، تأخر فريق يوفنتوس ضد ضيفه أتالانتا بهدف نظيف، خلال أحداث الشوط الأول، عبر السلوفيني يوسيب ايليتشيتش فى الدقيقة 33 من عمر المباراة.

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