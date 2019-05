ألان ديلون يتسلم السعفة الذهبية التقديرية من مهرجان كان

وسط تصفيق حار تسلم النجم الكبير ألان ديلون جائزة السعفة الذهبية التقديرية من مهرجان كان السينمائي الدولي فى دورته الـ72.



وظهرت على المسرح إلى جواره ابنته أنوشكا ديلون، التى حرص على تقبيل كتفها امتنانا لوجودها إلى جاوره، تقديرا لما قدمه لها وللفن بشكل عام.



ألان ديلون البالغ من العمر 83 عاما صاحب رصيد كبير من الافلام الفرنسية والعالمية الهامة منها Rocco And His Brothers, Plein Soleil, L’Eclisse, The Leopard و Le Samouraï.