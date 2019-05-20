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رياضة

عمر صلاح يسقط داخل أرض الملعب بطريقة غريبة .. والجهاز الطبي يتدخل

الإثنين 20/مايو/2019 - 12:47 ص
عمر صلاح
عمر صلاح
عمرو ابوبكر
سقط عمر صلاح حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال المباراة التي تقام أمام منافسه نهضة بركان، على ملعب البلدي ببركان، ضمن ذهاب نهائي البطولة الكونفدرالية الافريقية.

ظهر على عمر علامات الإجهاد البدني، وسقط ارضا دون ان يتدخل مع احد لاعبي فريق نهضة بركان، وتدخل الجهاز الطبي وتم معالجته داخل أرض الملعب واستمرت المباراة .

جدير بالذكر ان تشكيل الزمالك كلًا من.. حراسة المرمي: عمر صلاح - خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة - خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهما أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وكهربا - خط الهجوم: عمر السعيد.

وضم تشكيل نهضة بركان كلًا من.. حراسة المرمى: عبد العالي المحمدي - خط الدفاع: عمر النمساوي وسهيل يشو وإسماعيل مقدم ويوسوفو دايو- خط الوسط: بكر الهيلالي ومحمد فرحان وسمير ويدار وأمين الكاس - خط الهجوم: لابا كودجو و حمدي لعشير.

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