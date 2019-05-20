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حوادث

تحول إلى أشلاء.. أول صور لـ حادث انتحار شاب أسفل عجلات المترو بالشهداء

الإثنين 20/مايو/2019 - 02:45 ص
أول صور لـ حادث
أول صور لـ حادث انتحار شاب أسفل عجلات المترو بالشهداء
مصطفى الرماح
بدأ فريق من رجال مباحث القاهرة وشرطة النقل فى تفريغ كاميرات المراقبة بمحطة مترو الشهداء للوقوف على ملابسات حادث وفاة شاب أسفل عجلات المترو مساء أمس الأحد.

وقام رجال المباحث باستخراج أشلاء الجثة بصعوبة من أسفل عجلات المترو.

وقال أحد شهود العيان إن الشاب ألقى بنفسه أمام المترو وتحول فى ثوان إلى أشلاء.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الخدمات الأمنية بمحطة مترو الشهداء مفاده وجود متوفى اسفل عجلات المترو، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث وتبين أن الجثة لشاب وتحولت إلى أشلاء وجار الوقوف على ملابسات الحادث سواء كونه سقوطا عاديا أم حالة انتحار وقام رجال الإسعاف بنقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
تحول إلى أشلاء.. أول صور لـ حادث انتحار شاب أسفل عجلات المترو بالشهداء
تحول إلى أشلاء.. أول صور لـ حادث انتحار شاب أسفل عجلات المترو بالشهداء
تحول إلى أشلاء.. أول صور لـ حادث انتحار شاب أسفل عجلات المترو بالشهداء
تحول إلى أشلاء.. أول صور لـ حادث انتحار شاب أسفل عجلات المترو بالشهداء
تحول إلى أشلاء.. أول صور لـ حادث انتحار شاب أسفل عجلات المترو بالشهداء
تحول إلى أشلاء.. أول صور لـ حادث انتحار شاب أسفل عجلات المترو بالشهداء
تحول إلى أشلاء.. أول صور لـ حادث انتحار شاب أسفل عجلات المترو بالشهداء
تحول إلى أشلاء.. أول صور لـ حادث انتحار شاب أسفل عجلات المترو بالشهداء

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تحول إلى أشلاء.. أول صور لـ حادث انتحار شاب أسفل عجلات المترو بالشهداء

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تحول إلى أشلاء.. أول صور لـ حادث انتحار شاب أسفل عجلات المترو بالشهداء

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