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أخبار العالم

ورشة اقتصادية.. البحرين تدخل على خط صفقة القرن

الإثنين 20/مايو/2019 - 06:15 ص
البيت الابيض
البيت الابيض
القسم الخارجي
دخلت دولة البحرين على خط صفقة القرن، إذ كشف البيت الأبيض، عن ورشة اقتصادية دولية ستنظم في البحرين لتشجيع الاستثمار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كجزء أول من "صفقة القرن".

وقال البيت الأبيض في بيان: "إن الولايات المتحدة ستعقد ورشة عمل اقتصادية في البحرين أواخر يونيو المقبل للتشجيع على الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، وذلك ضمن المرحلة الأولى من خطة الرئيس دونالد ترامب المقبلة للسلام في الشرق الأوسط".

وأضاف البيان: "أن المؤتمر سيجمع الحكومات، والمجتمع المدني، وزعماء الأعمال، للمساعدة في الشروع في الجانب الاقتصادي من مبادرة السلام الأمريكية".

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