سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية أمام الجنيه اليوم الإثنين

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية استقرارا نسبيا أمام الجنيه اليوم الاثنين ، بينما يواصل الدولار الهبوط أمام العملة المصرية ، وفق آخر تحديث للبنك المركزي المصري.
وجاءت الأسعار كالتالي :
الدولار الأمريكي:
شراء : 16.99 جنيه
بيع : 17.09 جنيه
اليورو:
شراء : 18.95 جنيه
بيع : 19.07 جنيه
الجنيه الإسترليني:
شراء : 21.61 جنيه
بيع : 21.74 جنيه
الريال السعودي:
شراء : 4.53 جنيه
بيع : 4.55 جنيه
الدينار الكويتي:
شراء : 55.88 جنيه
بيع : 56.22 جنيه
وجاءت الأسعار كالتالي :
الدولار الأمريكي:
شراء : 16.99 جنيه
بيع : 17.09 جنيه
اليورو:
شراء : 18.95 جنيه
بيع : 19.07 جنيه
الجنيه الإسترليني:
شراء : 21.61 جنيه
بيع : 21.74 جنيه
الريال السعودي:
شراء : 4.53 جنيه
بيع : 4.55 جنيه
الدينار الكويتي:
شراء : 55.88 جنيه
بيع : 56.22 جنيه