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اقتصاد

سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية أمام الجنيه اليوم الإثنين

الإثنين 20/مايو/2019 - 07:47 ص
سعر الدولار و العملات
سعر الدولار و العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه اليوم
عبد العزيز جمال
شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية استقرارا نسبيا أمام الجنيه اليوم الاثنين ، بينما يواصل الدولار الهبوط أمام العملة المصرية ، وفق آخر تحديث للبنك المركزي المصري.

وجاءت الأسعار كالتالي :

الدولار الأمريكي:
شراء : 16.99 جنيه
بيع : 17.09 جنيه

اليورو:
شراء : 18.95 جنيه
بيع : 19.07 جنيه


الجنيه الإسترليني:
شراء : 21.61 جنيه
بيع : 21.74 جنيه

الريال السعودي:
شراء : 4.53 جنيه
بيع : 4.55 جنيه

الدينار الكويتي:
شراء : 55.88 جنيه
بيع : 56.22 جنيه

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