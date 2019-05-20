17 مليون جنيه قيمة إصلاحات ملعب الأوليمبي استعدادا لـ أمم إفريقيا

توجه المهندس طارق السيد، رئيس النادى الأوليمبى بالشكر إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، للموافقة على إدراج جميع الطلبات الخاصة بتطوير ملعب استاد عز الدين يعقوب، بداية من تغيير المسطح الأخضر وشبكة الصرف والري بالكامل، بالإضافة إلى تطوير غرف الملابس الخاصة باللاعبين والحكام وكراسي المدرجات والتراك بتكلفة "17 مليون جنيه".



وأكد رئيس النادى على أنه من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى من أعمال التطوير خلال أسبوعين على أقصى تقدير، ليكون الملعب جاهز لاستضافة تدريبات المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم التي تنظمها مصر خلال الصيف القادم.



وكانت اللجنة المنظمة للبطولة الافريقية قد أدرجت ملعب النادى الأوليمبي ضمن ملاعب التدريب إلى جانب ملعب المباريات الرئيسي باستاد الاسكندرية.