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رياضة

انفعال وتهديد مبطن.. مرتضى منصور مطالب بالاعتذار لنهضة بركان

الإثنين 20/مايو/2019 - 02:40 م
صدى البلد
عبدالله هشام
طالبت الصحف المغربية، مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك بالاعتذار عما قاله قبل لقاء الزمالك أمام فريق نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وقالت صحيفة "المنتخب" المغربية: نهضة البركان قدمت أروع الأمثلة على أصالتها وإنسانيتها وكرم ضيافتها، بأن أحاطت وفد الزمالك وجماهيره بحفاوة أخجلت الأشقاء المصريين وجعلتهم يرددون في أكثر من مكان أنهم سيفعلون المستحيل من أجل أن يخصوا النهضة البركانية فريقا وجماهير بما هو أكبر من تلك الحفاوة.

وأكملت الصحيفة في تقريرها: وإذا كان هناك من روح رياضية، فإن مرتضى منصور لابد أن يعترف لقاء ما سمع وما رأى بأن ما قاله عن بركان وعن فوزي لقجع كان ضربا من ضروب الإنفعال أو التهديد المبطن الذي لا مكان له اليوم في أخلاقيات كرة القدم.

جدير بالذكر أن مباراة الاياب بين الزمالك المصري ونهضة البركان ستكون يوم الأحد المقبل 26-5 علي ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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