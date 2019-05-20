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حوادث

حكاية ذئب بشرى بدرجة مهندس على المعاش اعتدى جنسيًا على طفلة عمرها 5 سنوات

الإثنين 20/مايو/2019 - 07:16 م
صدى البلد
محمد عبد الحليم
أمرت النيابة العامة ببنى سويف، الإثنين، بحبس مهندس زراعي بالمعاش 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه باستدراج طفلة 5 سنوات إلى منطقة المقابر بشارع الجبانة البحرية بمركز الفشن واعتدى عليها جنسيًا.

تلقى اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن بنى سويف، إخطارا من «محمد ق.م. ح» سن 34 موظف وزوجته «هالة م. ع. ع.» سن 23- ممرضه، مقيمان بندر الفشن بقيام «عبدالعظيم م ش ه» سن 74، مهندس زراعي بالمعاش، مقيم بندر الفشن باستدراج ابنتها الطفلة «حبيبة»، 5 سنوات، إلى منطقة المقابر بشارع الجبانة البحري بندر الفشن بحجة إعطائها مبلغ مالي لشراء بعض الحلوى، ومحاولة التعدي عليها جنسيًا.

وقامت قوة من المباحث، وتم ضبط المتهم، وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة، وبرر ذلك بمعاناته من مرض نفسى يجعله يقبل على مثل هذه الأفعال دون وعي.

وقال المتهم في التحقيقات إنه «طلب من الطفلة أن تأتى معي بحجة شراء بعض الحلوى بمبلغ مالي، وأنا مريض نفسي ومرضى يجعلني أقوم بمثل هذه الافعال غير المبررة». تم تحرير محضر رقم 1842 إداري مركز الفشن، وتولت النيابة التحقيق، التي أصدرت القرار السابق.

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