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أخبار العالم

تتضمن عجزا حوالي 7.6 %.. لبنان يقترب من استكمال الميزانية

الإثنين 20/مايو/2019 - 07:17 م
وزير الإعلام اللبناني
وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح
رويترز
قال وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح، اليوم الاثنين، إن مجلس الوزراء انتهى من مناقشة جميع بنود ميزانية 2019، وسيعقد غدا الثلاثاء ما يتوقع أن يكون آخر اجتماع بخصوصها.

وذكر الجراح أن الميزانية ستتضمن عجزا في حدود 7.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وكان وزير المالية علي حسن خليل قال مساء أمس الأحد إن العجز سيبلغ 8.3 بالمئة من الناتج المحلي أو أقل.

وأضاف وزير الإعلام "بقيت تفاصيل بسيطة ستتم صياغتها مساء اليوم، على أن تدخل غدا في صلب الموازنة. أعتقد أننا غدا سنعقد آخر جلسة، فالأرقام انتهت وكذلك المواد القانونية".

ويعد لبنان مثقل بواحد من أكبر أعباء الدين العام في العالم، إذ تبلغ ديونها نحو 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويجتمع مجلس الوزراء بصورة شبه يومية هذا الشهر لوضع اللمسات الأخيرة على الميزانية في مسعى للسيطرة على الإنفاق وكبح الدين.

وحث الرئيس اللبناني ميشال عون اللبنانيين على تقديم التضحيات لإنقاذ البلاد من الأزمة المالية.

وقال خليل يوم السبت إن خفض العجز سيشتمل على توفير ما يقرب من تريليون ليرة للبنانية (663 مليون دولار) من تكاليف خدمة الدين.

وأبلغ رويترز أن الحكومة تهدف لخفض تكاليف خدمة الدين من خلال إصدار سندات خزانة بفائدة واحد بالمئة.

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