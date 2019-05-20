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رياضة

تجاهل ردود أفعالهم.. لاعبو ليفربول يسخرون من نوم محمد صلاح فى أرضية الطائرة.. فيديو

الإثنين 20/مايو/2019 - 08:34 م
صدى البلد
القسم الميدانى
نشر لاعب نادي ليفربول الإنجليزي اوكسليد تشامبرلين،عبر استوري الانستجرام فيديو يظهر خلاله محمد صلاح نائمًا على الأرض في الطائرة خلال تنقل الفريق من ليفربول إلى مدريد لإقامة معسكر إعداد لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وشهد الفيديو سخرية من قبل لاعبي ليفربول بضحكات واضحة في الفيديو بسبب طريقة نوم محمد صلاح ، الذى تجاهل ردود فعل زملائه تجاه نومه على الأرض، واستمر كما هو.

وغادر فريق ليفربول إلى مدريد بجميع نجومه استعدادا لنهائي دوري أبطال أوروبا، وبينهم المهاجم البرازيلي فيرمينو،ويخوض ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 1 يونيو المقبل في مدريد.

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