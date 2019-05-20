المفتي: أمر واحد يقضي على الفساد في المجتمع

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الفساد في المجتمع جاء نتيجة حتمية لوجوده في الأفراد، وإذا ما تم استقامة الإنسان على أساس متين من الخوف من الله تعالى، فإننا نستطيع مقاومة الفساد ومحاصرته وتطهير البلاد منه.



وأوضح «علام»، خلال برنامجه «اللهم أعنا»، المذاع على راديو «9090»، أن الفساد يضعف الدولة ويرجع بنا إلى الوراء، ومقاومته قضية أمن قومي لا ينبغي الاستهانة بها، مطالبًا بالاستفادة من شهر رمضان لمحاصرة الفساد والقضاء عليه



وأشار إلى أن رمضان شهر للإصلاح ولمقاومة الفساد، منوهًا بأن قضية تطهير المجتمع من الفساد المتمثل في الرشوة والمحسوبية والفوضى والتسيب الإداري، أو الإهمال والتهاون أمر مهم للغاية، لأن الفساد لا يليق بالشعب الذي يريد النهوض والتقدم نحو صناعة المستقبل.



