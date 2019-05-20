احياء اولى ثانوى .. 409 آلاف و704 طلاب أدوا الامتحان إلكترونيا اليوم

أدى اليوم، طلاب الصف الأول الثانوي، امتحان احياء اولى ثانوى، وذلك في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018 / 2019.





وقال المسئولون عن إدارة منظومة امتحانات اولى ثانوي، إن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي 2018 /2019، حققت اليوم نجاحًا كبيرًا؛ حيث استقبلت 409 آلاف و704 طلاب من المستهدفين لأداء الامتحان إلكترونيًا، لأداء امتحان مادة الأحياء في الفترة الأولى والثانية داخل المدراس المجهزة تكنولوجيًا بالمحافظات المختلفة.





وأشار المسئولون إلى أنه قد أدى 161 ألفا و299 طالبا وطالبة امتحان الأحياء بصورة ورقية في الفترة الصباحية، كما أدى 14 ألفا و537 طالبا وطالبة الامتحان ورقيًا في الفترة المسائية.





وكانت انطلقت امتحانات الصف الأول الثانوى 2018/ 2019، أمس الأحد، ويؤدى الطلاب الامتحانات على فترتين، الصباحية تضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، والمسائية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.





ويؤدي جميع طلاب المدارس الحكومية والرسمية لغات والخاصة والمعاهد القومية الامتحانات إلكترونيًا، بينما يؤدي طلاب المنازل والخدمات والسجون والمجندين وطلاب المستشفيات الامتحانات بصورة ورقية، وذلك في الفترة الصباحية، على أن تكون الفترة المسائية لطلبة المدارس الخاصة والمعاهد القومية إلكترونيًا.