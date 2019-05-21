برنامج اقتصاد شعبي على قناة الحدث بعد عيد الفطر





ينطلق عقب عيد الفطر برنامج "المال والناس"، والذي يعد أحدث البرامج الاقتصادية على قناة الحدث اليوم، يقدم البرنامج إيهاب الديك في أول تجربة له على الشاشة، ويرأس تحرير البرنامج امساعد الليثي ومديرا التحرير اأحمد الشامي ومحمد حسن عيسى.



وأكد مساعد الليثي رئيس تحرير البرنامج، أن فريق العمل يحاول تقديم نوعية جديدة من البرامج الاقتصادية تجمع بين عمق الاقتصاد وبساطة المحتوى لتبسيط المفاهيم والمصطلحات الاقتصادية للمشاهد العادي، موضحا أن البرنامج سيتنوع ما بين رصد دقيق للمؤشرات الاقتصادية وفرص الاستثمار في مصر وبين الاقتصاد الشعبي والمشروعات الصغيرة التي تلقى اهتماما كبيرا من الشريحة الأكبر من المواطنين.



وأضاف الليثي أن البرنامج سيفتح ملف المشروعات المتوقفة ونماذج النجاح التي يجب تكرارها وأيضا عرض لدراسات جدوى للشباب بالتعاون مع بعض البنوك ومؤسسات التمويل لدعم المشروعات الصغيرة، إلى جانب فقرة المبادرات التنموية والاجتماعية التي تدعم محدودي الدخل اقتصاديا بالتعاون مع بعذ جمعيات المجتمع المدني لتعزيز مبادرة الرئيس "حياة كريمة"، مشيرا إلى أن فريق العمل يستهدف أكبر شريحة من المواطنين وليس المهتمين بالجانب الاقتصادي الأكثر عمقا، موضحا أن أمال وآلام البسطاء الاقتصادية لن تغيب عن حلقات البرنامج ليكون له دور بارز في دعم الاقتصاد الوطني ودعم الدولة المصرية بصفة عامة .