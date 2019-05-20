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أخبار البلد

زيادة أسعار فواتير الكهرباء الجديدة بسيطة وموحدة على جميع المناطق

الإثنين 20/مايو/2019 - 11:53 م
اسعار فواتير الكهرباء
اسعار فواتير الكهرباء الجديدة
تعلن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، غدا الثلاثاء، الزيادة الجديدة فى اسعار فواتير الكهرباء الجديدة، التى سيتم تطبيقها بدءا من يوليو المقبل.

وتولي الوزارة اهتمامًا كبيرًا بجموع المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، فيما يتعلق بـ اسعار فواتير الكهرباء الجديدة وكانت الوزارة قد أعلنت عن مد فترة رفع الدعم التى كان مقررا نهايتها هذا العام، تنفيذا لخطة الحكومة برفع الدعم عن الكهرباء بحلول 2021 /2022.

وأكدت الوزارة أن الزيادات التى سيتم الإعلان عنها غدا لـ اسعار فواتير الكهرباء الجديدة بسيطة وموحدة على جميع المناطق.

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