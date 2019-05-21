التعاقد بين مستشفى أشمون العام وكلية الطب جامعة المنوفية فى عدة تخصصات

أعلن الدكتور أحمد القزاز رئيس مركز ومدينة أشمون، بمحافظة المنوفية، أنه تم التعاقد بين مستشفى أشمون العام وكلية الطب جامعة المنوفية فى تخصصات جراحة المخ والأعصاب وجراحة المسالك البولية والأمراض العصبية والأطفال والعناية المركزة.



جاء ذلك بعد جولات متعددة من رئيس المدينة للمستشفى حيث تبين نقص بعض التخصصات وتدهور مستوى الخدمة بالمستشفي .



حيث تم التعاقد مع الدكتور اسامة الشريف جراحة المخ والأعصاب يوم الثلاثاء ، الدكتور عاطف بدوي جراحة مسالك بولية وكلى يوم الأربعاء ، الدكتور أحمد راضي أمراض عصبية ونفسية يوم السبت ، الدكتور محمد مكاوي أطفال يومي الاثنين والخميس ، كما تم التعاقد مع أطباء للعناية المركزة وهم الدكتورة دعاء الشامي والدكتور أحمد كمال والدكتور أحمد صابر ( مدرسين مساعدين ) .



