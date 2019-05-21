ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

التعاقد بين مستشفى أشمون العام وكلية الطب جامعة المنوفية فى عدة تخصصات

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 03:23 ص
صدى البلد
مروة فاضل
أعلن الدكتور أحمد القزاز رئيس مركز ومدينة أشمون، بمحافظة المنوفية، أنه تم التعاقد بين مستشفى أشمون العام وكلية الطب جامعة المنوفية فى تخصصات جراحة المخ والأعصاب وجراحة المسالك البولية والأمراض العصبية والأطفال والعناية المركزة.

جاء ذلك بعد جولات متعددة من رئيس المدينة للمستشفى حيث تبين نقص بعض التخصصات وتدهور مستوى الخدمة بالمستشفي .

حيث تم التعاقد مع الدكتور اسامة الشريف جراحة المخ والأعصاب يوم الثلاثاء ، الدكتور عاطف بدوي جراحة مسالك بولية وكلى يوم الأربعاء ، الدكتور أحمد راضي أمراض عصبية ونفسية يوم السبت ، الدكتور محمد مكاوي أطفال يومي الاثنين والخميس ، كما تم التعاقد مع أطباء للعناية المركزة وهم الدكتورة دعاء الشامي والدكتور أحمد كمال والدكتور أحمد صابر ( مدرسين مساعدين ) .

ترشيحاتنا

مصدر: الممارسة ستزيد بعد تطبيق اسعار الكهرباء الجديدة

لهذا السبب.. السعودية تعلن الطوارئ في مكة المكرمة

ذا ناشيونال: حادث حافلة الجيزة هدفه التأثير على السياحة.. ومصر تعاملت معه بصلابة

محمد رمضان يكشف عن الصلح مع بشرى ومشهد ضرب فان دام.. فيديو

إصابة محمد نجم بجلطة دماغية.. وطلعت زكريا يطالب بالدعاء له

رسالة من رئيس المجلس العسكري السوداني إلى الرئيس السيسي

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر تفاصيل حادث أحمد ياسر ريان .. صور

امم افريقيا .. خطوات التسجيل على موقع تذكرتي بسهولة لـ حضور جميع المباريات

إطلالات أميرية.. درة تخطف الأنظار على السجادة الحمراء فى مهرجان كان.. صور