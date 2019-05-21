اللجنة الأولمبية تعتمد اللائحة الجديدة لنادي الزمالك

كشف رئيس نادي الزمالك عن موافقة اللجنة الأوليمبية المصرية على اعتماد اللائحة الجديدة لنادي الزمالك بعد العمومية الأخيرة للقلعة البيضاء.



وأضاف رئيس القلعة البيضاء في تصريحات تليفزيونية، "بعد فترة طويلة وصراعات مع اللجنة الأوليمبية تم الموافقة على لائحة نادي الزمالك بعدما تأكدوا من عدم وجود أية مخالفات بها".



وأكمل "الانتخابات الجديدة في المقاعد الجديدة بمجلس الزمالك وفقًا للائحة سيكون بعد عيد الفطر المبارك".



وأشار إلى أن "كل أعضاء اللجنة الأوليمبية وافقوا على لائحتنا باستثناء شخصين فقط هما اللواء يحيى دعبس وشريف العريان فقط".

