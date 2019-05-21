حقيقة تعرض نرمين الفقي لـ حادث سير

كشفت الفنانة رانيا محمود ياسين عن حقيقة تعرض الفنانة نرمين الفقى إلى حادث سير خطير.



وأكدت أن كل من يتم تداوله غير صحيح وعار تماما من الصحة، وقالت رانيا محمود عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "يا جماعة شائعة إن نرمين الفقي عملت حادثة مفيش الكلام ده، هي كويسه الحمد الله وبخير ولسه قافلة معاها حالًا".



يذكر أن آخر أعمال الفقي الجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة"، الذي أعادها بعد غياب عن الدراما التلفزيونية منذ آخر أعمالها مع الفنان الراحل محمود عبدالعزيز في مسلسل "جبل الحلال"، الذي عرض ضمن الموسم الرمضاني لعام 2014.

