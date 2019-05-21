خالد سليم : لعبت دور الشرير في حياتي دون قصد.. وتداركت الأمر سريعا

حل الفنان خالد سليم، ضيفا على حلقة أمس من برنامج "دراما شخصية"، والذي تعده وتنفذه إيناس سلامة الشواف ويُذاع على راديو "إينرجي"، يوميا من الأحد للخميس في الـ 9 مساءً.



ويحاور البرنامج ضيوفه باعتبار حياتهم هي درامتهم الشخصية، فيتتبع الأوقات التي لعبوا فيها دور البطولة والكومبارس، وكل ماستر سين في حياتهم، وكذلك نهايات حكاياتهم، وقال :" لعبت دور الشرير في حياتي دون قصد، وتدراكت الأمر سريعا وصححت الموقف، ولو حياتي مسلسل سأسميه "حكايتي مع الناس".



وأضاف :"كنت أقدم البطولة المطلقة في حياتي حتى تقابلت مع زوجتي خيرية، أصبحت تشاركني البطولة" .



وتابع :" هناك 3 ضيوف شرف أثروا في حياتي الفنية، الفنانة الراحلة وردة التي شاركتها مسلسل "آن الأوان" والزعيم عادل إمام الذي طلبني في مسلسل "مأمون وشركاه"، والراحل محمود عبدالعزيز الذي شاركته مسلسل "جبل الحلال".