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أخبار البلد

بعد إعلان الزيادة .. ننشر أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 12:02 م
عداد كهرباء
عداد كهرباء
وفاء نور الدين
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2020/2019 ، والتى سيتم تطبيقها بدأ من يوليو القادم، وهى كالآتي:

الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 30 قرشا بدلا من 22 قرش)

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 40 قرشا بدلا من 30 قرش)

الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 50قرشا بدلا من 36 قرشًا)

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 82قرشا بدلا من 70 قرش)

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 100قرشا بدلا من90 قرش)   

الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات ( 140 قرشا بدلا من 135قرشا)

الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم ( 145 قرش)

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