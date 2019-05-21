بعد إعلان الزيادة .. ننشر أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2020/2019 ، والتى سيتم تطبيقها بدأ من يوليو القادم، وهى كالآتي:
الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 30 قرشا بدلا من 22 قرش)
الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 40 قرشا بدلا من 30 قرش)
الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 50قرشا بدلا من 36 قرشًا)
الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 82قرشا بدلا من 70 قرش)
الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 100قرشا بدلا من90 قرش)
الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات ( 140 قرشا بدلا من 135قرشا)
الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم ( 145 قرش)
الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 30 قرشا بدلا من 22 قرش)
الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 40 قرشا بدلا من 30 قرش)
الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 50قرشا بدلا من 36 قرشًا)
الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 82قرشا بدلا من 70 قرش)
الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 100قرشا بدلا من90 قرش)
الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات ( 140 قرشا بدلا من 135قرشا)
الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم ( 145 قرش)