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برلمان

ممثل المالية للنواب: نجحنا في تحويل 45 ألف تاكسي للأبيض بتكلفة 1.7 مليار جنيه

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 01:39 م
التاكسي الأبيض
التاكسي الأبيض
ماجدة بدوى
قدم رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، محمد عبد الفتاح، استعراضا مفصلا لجهود واختصاصات وزارة المالية، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على مشروع تحويل التاكسى الأسود إلى أبيض، لافتا إلى أن الوزارة نجحت فى تحويل 45 ألف تاكسى للأبيض حتى الآن، بتكلفة 1.7 مليار جنيه دعم من الخزانة العامة للدولة.

وأكد عبد الفتاح خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان أن الوزارة تعمل أيضا على الرقابة قبل الصرف بالجهات الإدارية، لافتا إلى وجود 3000 وحدة محاسبية ينتشر بها مراقبى وزارة المالية، كما أن الوزارة تعمل أيضا على توفير العملات المعدنية عن طريق مصلحة سك العملة، وسك اللوحات المعدنية للسيارات.

ولفت عبد الفتاح إلى أن وزارة المالية تعمل على تصنيع الأوسمة والنياشين لجهات الدولة، كما أن مصلحة الخزانة العامة تصرف عدد كبير من المعاشات، إلى جانب مهام وزارة المالية فى التفتيش على الخزائن الرئيسية.

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