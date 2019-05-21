ممثل المالية للنواب: نجحنا في تحويل 45 ألف تاكسي للأبيض بتكلفة 1.7 مليار جنيه

قدم رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، محمد عبد الفتاح، استعراضا مفصلا لجهود واختصاصات وزارة المالية، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على مشروع تحويل التاكسى الأسود إلى أبيض، لافتا إلى أن الوزارة نجحت فى تحويل 45 ألف تاكسى للأبيض حتى الآن، بتكلفة 1.7 مليار جنيه دعم من الخزانة العامة للدولة.





وأكد عبد الفتاح خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان أن الوزارة تعمل أيضا على الرقابة قبل الصرف بالجهات الإدارية، لافتا إلى وجود 3000 وحدة محاسبية ينتشر بها مراقبى وزارة المالية، كما أن الوزارة تعمل أيضا على توفير العملات المعدنية عن طريق مصلحة سك العملة، وسك اللوحات المعدنية للسيارات.



