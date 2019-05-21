الشرقية تعلن بدء التقدم لاختبارات الموهوبين في كرة القدم "Top Talents "

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن بدء التقدم لإختبارات المشروع القومي لإكتشاف ورعاية الموهوبين في كرة القدم " Top Talents " للاعبين الناشئين و الشباب الموهوبين بالمرحلة العمرية من 10 حتي 18 سنة من أبناء المحافظة ، وذلك من خلال ملء الاستمارات للراغبين بمراكز شباب ( أبو كبير - ديرب نجم -الحسينية) ، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة وبالتنسيق مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، وذلك إستعدادًا للمشاركة في الدورة الودية الدولية للموهوبين بهولندا خلال عام 2019.



أكد المحافظ أن الدولة تسعى جاهدة للنهوض بالنشاط الرياضي وبناء الشباب بمختلف الفئات العمرية وتنميتهم ورعاية ودعم الكوادر والمواهب والمتميزين رياضيًا ومساعدتهم علي المنافسة والتميز ورفع اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل الإقليمية والدولية .



أشاد محافظ الشرقية بالجهود المبذولة والتنسيق المثمر بين المؤسسات المختلفة والمعنية بإكتشاف المواهب الرياضية الواعدة فى الفئة العمرية الصغيرة والشابة لخلق فرص لإكتشاف المواهب وانتقاء القدرات الرياضية المتميزة.



ومن جانبه فقد أكد "وائل الألفي" وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه سيتم البدء في تنفيذ المرحلة الأولي من اختبارات مشروع رعاية الموهوبين في كرة القدم " TOP TALENTS " والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة و القطاع الخاص لاكتشاف الكوادر من الناشئين و الشباب الموهوبين بالمرحلة العمرية من 10 إلى 18 سنة من أبناء المحافظة وذلك يوم الجمعة الموافق 31 مايو 2019 بمركز شباب أبوكبير لافتًا إلي أنه سيتم تنفيذ الاختبارات بمراحل متتالية بكلًا من مركزي شباب (ديرب نجم - نادي الحسينية ) ، بحضور وتحت إشراف مجموعة من المتخصصين والخبراء المصريين والأجانب).



وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه سيتم إنتقاء أفضل العناصر الموهوبة في كرة القدم وغير المقيدين بالإتحاد أو الأندية أو مراكز الشباب لافتًا أنه تم بدء بيع إستمارات الإشتراك في الإختبارات بمراكز شباب (أبوكبير - ديرب نجم - نادي الحسينية) .