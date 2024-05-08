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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاب يشعل النار في نفسه وسط الشارع بالعمرانية

صدى البلد

أصيب سائق توك توك بإصابات بالغة نتيجة إشعال النار في جسده لمروره بأزمة نفسية، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. 

تلقت مديرية امن الجيزة إخطارا من المستشفى بوصول شاب مصاب بحروق في أنحاء متفرقة من الجسد، انتقلت على الفور قوات من قسم شرطة العمرانية لفحص البلاغ. 

 

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وتبين من التحريات قيام المصاب بسكب بنزين على جسده وإشعال النار في نفسه، ونجح الأهالي في إخماد النار ونقله إلى المستشفى لإنقاذه.

وأضافت التحريات أن الشاب يعمل سائق توك توك وأشعل النار في جسده لمعاناته أزمة نفسية، فتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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