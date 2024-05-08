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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ بـ آداب القاهرة : الهوس بفكرة العلم التطبيقي يدخلنا لعالم متوحش

علوم
علوم

أكدت الدكتورة هالة فؤاد، أستاذ الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة، أنه مع مطالبة أحد أعضاء مجلس النواب بإغلاق كليات الآداب تأكيد بأننا نمر خلال الفترة الحالية بمرحلة ارتباك شديدة، مشددة أنها أصيبت بالدهشة والذهول خلال قراءة ذلك، موضحة أن هذا يحمل بأن الكلية ليس لها سوق عمل.

وأضافت "فؤاد"، خلال لقائها مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أننا ما زالنا ننظر إلى الثقافة وكل ما يتعلق بها على أنها نوع من الترف او الرفاهية أو هامش نلجأ له في أوقات الفراغ.

مشيرة إلى أن هذا يعني أن هناك خلل في تصور الأمور، موضحة أن الهوس بفكرة أن العلم التطبيقي من تكنولوجيا وعلوم ذكاء اصطناعي هو المناسب الآن قد يدخل بنا إلى عالم متوحش.

وأشارت إلى أن علم وتكنولوجيا بلا قيم ثقافية وفكرية ووجدانية أمر كارثي، متابعة: "الحضارة التي تقوم على رجل واحدة هي عرجاء.. ليست ضد فتح الباب ليكون عدد الدارسين لتكنولوجيا وعلوم الفضاء أكثر من العلوم الاجتماعية".

موضحة أن المنتج الذي تقدمه الكليات النظرية الآن "سيئ".

وتابعت: "لابد من وجود اختبارات قبول للطلاب .. ليدخل طالب كفء ويحب التخصص.. زيادة عدد الطلاب يجعل الأستاذ الجامعي غير قادر على تقديم دوره بشكل مميز".

أداب جامعة القاهرة إبراهيم عيسى أعضاء مجلس النواب الإعلامي إبراهيم عيسى العلوم الاجتماعية الدكتورة هالة فؤاد الكليات النظرية مجلس النواب

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