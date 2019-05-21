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محمد الشرنوبي يغرق في الشلال.. ويصرخ على الهواء

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 07:31 م
محمد الشرنوبي
محمد الشرنوبي
البهى عمرو
انهار الفنان محمد الشرنوبي، بعد الوقوع في مقلب "رامز في الشلال" وصرخ " الشرنوبي"، بعد سقوطه فى الشلال، قائلا: " فى ايه حد ينقذنا ".

وسقط الفنان محمد الشرنوبي، من أعلى كوبري معلق فوق الماء، وذلك خلال برنامج " رامز في الشلال"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، والمذاع عبر فضائية " ام بي سي مصر".

ووقع الفنان محمد الشرنوبي، ضحية لمقلب برنامج «رامز فى الشلال» المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، والذي يقدمه الفنان رامز جلال، خلال شهر رمضان هذا العام، ليكون هو الضحية السادسة عشر.

ويبدأ المقلب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق آسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن هنا ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر "غوريلا مُفترسة" من بين الأشجار والأدغال، بصورة غير متوقعة أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا وهو ما يُزيد من فزعه وخوفه.

وتقوم فكرة برنامج "رامز فى الشلال" على ظهور رامز جلال خلال البرنامج ، متخفيًا في زي غوريلا بين الأدغال، بينما ضحاياه من النجوم يقاومون الأمواج، وتدافع المياه في الشلال، قبل أن يواجهوا مصيرهم أمام الغوريلا المصطنعة، ليقوم «رامز» في النهاية بنزع الماسك من وجهه، ويكشف عن شخصيته للضحايا، الذين ينهالوا عليه ضربا.

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