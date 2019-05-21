امتحانات أولى ثانوي .. مدير مدرسة بالنزهة يحرض الطلاب على الحضور للجان بدون التابلت

تلقت اليوم غرفة عمليات امتحانات الصف الأول الثانوي، شكوى تفيد بأن مدير إحدى المدارس الثانوية بالنزهة ، أبلغ طلاب أولى ثانوي بعدم إحضار التابلت معهم اليوم، وعلى الفور تم التوجيه بإجراء الامتحان ورقيًا للطلاب، وتم استدعاء مدير المدرسة للتحقيق معه.



وكانت امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوى 2018/ 2019، انطلقت الأحد الماضي، ويؤدى الطلاب الامتحانات على فترتين، الصباحية تضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، والمسائية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.



ويؤدي جميع طلاب المدارس الحكومية والرسمية لغات والخاصة والمعاهد القومية الامتحانات إلكترونيًا، بينما يؤدي طلاب المنازل والخدمات والسجون والمجندون وطلاب المستشفيات الامتحانات بصورة ورقية، وذلك في الفترة الصباحية، على أن تكون الفترة المسائية لطلبة المدارس الخاصة والمعاهد القومية إلكترونيًا.