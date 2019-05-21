السفير الكويتي بالقاهرة يقيم سهرة رمضانية بدار الأوبرا

أقام السفير محمد صالح الذويخ سفير الكويت بالقاهرة، حفلًا مساء اليوم، بمقر دار الأوبرا المصرية بالمسرح الصغير.



ويأتى الحفل تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبحضور الدكتور مجدى صابر رئيس مجلس إدارة دار الأوبرا، والدكتورة هبة يوسف وكيل أول وزارة الثقافة.



وأحيا الحفل، فرقة "معيوف المجلى" الكويتية، وأقامت الفرقة عددًا من العروض الاستعراضية الرائعة خلال السهرة الرمضانية.