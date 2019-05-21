جاسوس حر.. زوم الكاميرا كلمة السر وراء حظر أمريكا هواتف Huawei الجديدة.. فيديو

ادعى أصحاب نظرية المؤامرة، أن الحظر التجاري الأمريكي لهاتف Huawei ، يرجع إلى قوة تركيز كاميرا الهاتف والتصوير عن مسافة كبيرة، ما يساعد على عمليات التجسس.



منعت وزارة التجارة الأمريكية شركة Huawei Technologies من شراء سلع أمريكية الأسبوع الماضي ، قائلة إن الشركة تساعد وكالات الاستخبارات الحكومية الصينية وتنتهك العقوبات المفروضة على إيران.



ورد الدبلوماسي الصيني تشاو ليجيان ، نائب رئيس البعثة بالسفارة الصينية في إسلام آباد ، بمشاركة مقطع فيديو على تويتر يظهر التكبير الرقمي لهاتف Huawei P30 Pro 50x الذي يركز على صبيان يلعبان الشطرنج الصيني في حديقة .



وعلق الدبلوماسي على الفيديو قائلًا: لماذا ترتعش أمريكا وتشعر بالجنون من Huawei ، لكون التكبير الرقمي لهاتف Huawei الجديد عالي للغاية ويصيب البعض بالجنون لقدرته العالية".





