انتهاء تصوير مسلسل حكايتي لـ ياسمين صبري

نشر الفنان أحمد صلاح حسني، تغريدة له عبر حسابه الشخصي على تويتر، أعلن من خلالها عن انتهاء تصوير مشاهد مسلسل "حكايتي" الذي يشارك في بطولته مع الفنانة ياسمينا العلواني.



وكتب أحمد صلاح حسني في تغريدته، قائلًا: "فركش كان آخر يوم تصوير الحمدالله على كل شئ بشكر كل فريق العمل فعلا كانت ايّام حلوه كنا فيها اسره واحده وربنا بيكلل المجهود ده بخير وان شاء الله تخلص علي خير و مسلسل حكايتي يبقي رقم ١ في قلوب الناس اخر رمضان ويعيش كتير و نكون قدمنا حاجه محترمه و مختلفة بشكر الجميع ... #حكايتي".



مسلسل "حكايتي" من بطولة ياسمين صبري ووفاء عامر وأحمد حاتم وأحمد صلاح حسني وأحمد بدير.

