بتروجيت: لن نخوض المباراة الأخيرة في الدوري إلا في هذه الحالة

قال محمد عودة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت إن فريقه لن يخوض مباراته الأخيرة في الدوري أمام المقاولون العرب إلا حينما يتبقى لجميع الأندية مباراة واحدة بالمسابقة.



قال عودة لقناة "النيل للرياضة" عقب الهزيمة من سموحة بهدفين دون رد في الجولة 33 من الدوري: "لن أواجه المقاولون إلا عندما يلتقي المقاولون مع الأهلي ، لن أكمل الدوري إلا عندما يتبقى للجميع مباراة واحدة في الدوري كي يكون هناك تكافؤ فرص بين الجميع".



وعقب دقائق من تصريحات عودة أصدر مجلس إدارة بتروجت بيانا أعرب فيه عن رفضه خوض فريقه لقاء المقاولون العرب المقرر إقامته في الثاني من شهر يونيو المقبل لعدم الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص.



وجاء البيان كالتالي:



قرر مجلس إدارة نادى بتروجت برئاسة المهندس أحمد فهيم رفض خوض مباراة الفريق البترولي مع فريق المقاولون العرب التي كان مقرر اقامتها يوم ٢ يونيو المقبل على ملعب استاد السويس الجديد وذلك بسبب عدم خوض الفرق المنافسة على الهبوط لكل مؤجلاتها حرصا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية.



وتمسك مجلس إدارة بتروجت بلعب جولته الأخيرة بالدوري الممتاز أمام المقاولون في نفس توقيت المباراة الأخيرة لكل الفرق المنافسة حتى لا يتم الإخلال بمبدأ المساواة بين جميع الأندية.



وأشار البيان إلى أنه في كل دوريات العالم يتم لعب الجولة الأخيرة لكل الفرق ف نفس التوقيت وهذه ليست بدعة.