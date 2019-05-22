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منوعات

الإمارات تتفوق على دول الشرق الأوسط في هذا المجال

الأربعاء 22/مايو/2019 - 04:30 ص
الإمارات
الإمارات
أماني إبراهيم
احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى في الشرق الأوسط من حيث استعدادها وتطويرها المستمر في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة ناشيونال فإن الباحثون قد وجدوا أن الإمارات تحتل المرتبة 19 على مستوى العالم، فقد حصلت سنغافورة على المركز الأول تلتها المملكة المتحدة، وألمانيا، والولايات المتحدة، وفنلندا.

وشغلت الإمارات المرتبة الرابعة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بعد سنغافورة واليابان والهند.

وأشارت الدراسة إلى أن منطقة الشرق الأوسط قد أثبتت نجاحها في الاهتمام بالتكنولوجيا، مشيدة بجهود الإمارات العربية لتعيين أول وزير متخصص في الذكاء الاصطناعي في العالم.

وللتوصل إلى هذه النتائج، درس الباحثون أكثر من 190 دولة حول العالم من خلال تقييم كافة الجوانب كالبنية التحتية والمهارات والتعليم.

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