الإمارات تتفوق على دول الشرق الأوسط في هذا المجال

احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى في الشرق الأوسط من حيث استعدادها وتطويرها المستمر في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.





ووفقا لتقرير نشرته صحيفة ناشيونال فإن الباحثون قد وجدوا أن الإمارات تحتل المرتبة 19 على مستوى العالم، فقد حصلت سنغافورة على المركز الأول تلتها المملكة المتحدة، وألمانيا، والولايات المتحدة، وفنلندا.





وشغلت الإمارات المرتبة الرابعة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بعد سنغافورة واليابان والهند.





وأشارت الدراسة إلى أن منطقة الشرق الأوسط قد أثبتت نجاحها في الاهتمام بالتكنولوجيا، مشيدة بجهود الإمارات العربية لتعيين أول وزير متخصص في الذكاء الاصطناعي في العالم.



