بسبب شارة الكابتن.. جيان يعتزل اللعب الدولي وزعيم غانا يطالبه بالتراجع

أمر زعيم غانا «نانا أكوفو أدو»، كابتن المنتخب الأسبق «أسامواه جيان» بإلغاء قرار اعتزاله الدولي لكرة القدم، وأصدر رئيس غانا هذا القرار خلال حديثه مع المهاجم الأيقوني، أمس الثلاثاء، بعد يوم واحد فقط من اعتزاله.





أعلن جيان استقالته يوم الإثنين قبل أسابيع قليلة من كأس أفريقيا للأمم مما أثار جدلا هائلا في أكثر من جهة، وفقا لصحيفة ghanasoccernet الغاني.





أوضح بيان أن قرار اعتزال اللعب الدولي جاء كطريقة للاحتجاج على خطة المدرب «كويسي أبياه»، والذي حرمه من فرصة قيادة الفريق في بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي ستقام الشهر المقبل في مصر.





هذا القرار المفاجئ للاعتزال دفع الرئيس أكوفو للحديث مع جيان الذي يعيش في تركيا وطلب منه إعادة النظر في قراره، حيث تلقى جيان اتصال هاتفي من زعيم غانا والذي عبر خلاله عن قلقه على مصير فريق «النجوم السوداء» بعد قرار الانسحاب.





وطلب زعيم غانا من جيان خلال الحديث معه، إلغاء قراره بالاعتزال الدولي في هذا الوقت والسماح للمدرب كواسي أبياه باختيار من يراه مناسبا من أجل المصلحة الوطنية.



