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احترس قبل تناوله.. مشروب رمضاني يهدد حياة مرضى السكر

الأربعاء 22/مايو/2019 - 08:43 ص
أحترس قبل تناولة
أحترس قبل تناولة مشروب رمضاني يهدد حياة مرضى السكر
أسماء عبد الحفيظ
يقع العديد من مرضى السكر فى خطأ تناولهم مشروب رمضانى والإفطار عليه طول شهر رمضان ظنًا منهم انه لا يحتوى على السكر، مما يُسبّب لهم مضاعفات صحية وعدم انتظام قياس السكر طول شهر رمضان.

أكد الدكتور طارق يوسف أستاذ الباطنة والجهاز الهضمى والكبد بكلية الطب جامعة عين شمس، لـ "صدى البلد" أن هناك تحذيرا خطيرا من إفطار مريض السكر على مشروب العرقسوس لأنه يحتوى على نسبة سكريات عالية، وأنزيمات تضر البنكرياس لمريض السكر، بجانب أن مرضى السكر جميع أعضاء الجسم تتأثر بارتفاع السكر، وبالأخص البنكرياس.

وأضاف "يوسف " أن الضرر للعرقسوس يقع أيضا على مرضى الضغط، لما يسببه من ارتفاع ضغط الدم خاصة بعد صيام يوم طويل، ما يؤثر بالفعل على مستوى ضغط الدم في الجسم ولكن بنسب متغيرة".

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