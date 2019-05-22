انخفاض طفيف بأسعار الذهب.. تعرف على أسعاره والعملات الأجنبية.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب والعملات الأجنبية، اليوم الأربعاء.
وجاءت أسعار الذهب على النحو التالي:
عيار 24: 695 جنيها.
عيار 21: 608 جنيهات.
عيار 18: 521 جنيها.
الجنيه الذهب: 4864 جنيها.
وجاءت أسعار العملات على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: بيع 17.08 جنيه، وشراء 16.96 جنيه.
اليورو: بيع 19.06 جنيه، وشراء 18.92 جنيه.
الجنيه الإسترليني: بيع 21.78 جنيه، وشراء 21.60 جنيه.
الين اليابانى: بيع 15.54 جنيه، وشراء 15.42 جنيه.
الفرنك السويسري: بيع 16.92 جنيه، وشراء 16.79 جنيه
وجاءت أسعار الذهب على النحو التالي:
عيار 24: 695 جنيها.
عيار 21: 608 جنيهات.
عيار 18: 521 جنيها.
الجنيه الذهب: 4864 جنيها.
وجاءت أسعار العملات على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: بيع 17.08 جنيه، وشراء 16.96 جنيه.
اليورو: بيع 19.06 جنيه، وشراء 18.92 جنيه.
الجنيه الإسترليني: بيع 21.78 جنيه، وشراء 21.60 جنيه.
الين اليابانى: بيع 15.54 جنيه، وشراء 15.42 جنيه.
الفرنك السويسري: بيع 16.92 جنيه، وشراء 16.79 جنيه