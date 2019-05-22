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حوادث

إحالة أوراق 6 متهمين للمفتي في لجان المقاومة الشعبية بكرداسة

الأربعاء 22/مايو/2019 - 12:09 م
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
أحمد مهدي
أحالت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أوراق 6 متهمين إلى فضيلة المفتي في محاكمة 70 مُتهمًا في القضية رقم 1273/2016 جنايات كرداسة، والمعروفة إعلاميًا بـ"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة"، وتحديد 19 يونيو للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وأسامة عبد الظاهر، وأمانة سر أحمد رضا.

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين وعددهم سبعين متهمًا، اتهامات تأسيس وإدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة"، على خلاف أحكام الدستور والقوانين، كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وقد كان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل ثلالة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة، وحيازة مفرقعاتTNT، وإعانة على الفرار من وجه القضاء واستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين.

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