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ثقافة

من زيمبابوي لـ كيب تاون.. فنان تشكيلي يعرض لوحاته على أعلى قمة في جنوب أفريقيا‬

الأربعاء 22/مايو/2019 - 12:24 م
صدى البلد
القسم الثقافي
يعرض الفنان التشكيلي الزيمبابوي نيشن شيكوتو لوحاته التي يصل عددها إلى 30 لوحة متنوعة بين القطع الصغيرة والكبيرة على أعلى قمة في مدينة كيب تاون التي تقع في جنوب أفريقيا، وتحمل اسم جبل الطاولة، حيث الجبال الشاهقة، والطقس البارد نوعًا ما على طرف المحيط الأطلسي.

ويقول نيشن عن نفسه لـــ"صدى البلد" «أنا فنان تشكيلي اعرض فني في مدينة كيب تاون، لكنني في الأصل من زيمبابوي، التي تبعد حوالى أربع ساعات عن مدينة كيب تاون التي أعرض فيها أعمالي. وتبلغ قيمة أغلى لوحاتى ألفي رند».

تتحدث لوحات نيشن عن الحياة الواقعية لبعض مدن كيب تاون التي يغلب عليها الشقاء، فمن خلال اللوحة الأكبر حجمًا والأغلى ثمنًا ضمن المعروض، رسم نيشن واقعًا لبيوت مصنوعة من الصفيح، ولم ينس رسم الملابس المعلقة على الحبال بجانب منازل أصحابها، التي يمكن لمن يمشي في شوارع المدينة أن يلتقطها بعينه مباشرة، وعلى رغم نزوعه الى تجسيد الفقر في تلك اللوحات، إلا أنها لم تخل من البحر والجبال أهم ما يميز هذه المدينة الأفريقية، التي يسكنها الهدوء العائم بشكل عام، وربما افتقرت لوحات الفنان إلى نقطة جوهرية في كيب تاون، فكان عليه أو على أي فنان يعيش في جنوب أفريقيا أن يرسم ابتسامه الافارقة التي لا تفارقهم في وجه السياح أو حتى من لا تربطهم بهم أي صلة.

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