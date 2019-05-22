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صحة المنيا توقع الكشف الطبي على 1624 حالة خلال قافلة بسمالوط

الأربعاء 22/مايو/2019 - 01:38 م
صدى البلد
أيمن رياض
قالت الدكتورة أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه تم توقيع الكشف الطبي وعلاج 1624 حالة خلال قافلة طبية وعلاجية تم تنظيمها بقرية دير السيدة العذراء التابعة لمركز سمالوط على مدار يومي 20 و21 مايو الجاري، وذك ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان للمواطنين في المناطق النائية.

وأضافت وكيل الوزارة، أن القافلة أسفرت عن الكشف على 253 حالة جراحة، و416 أطفال، و254 جلدية، و255 باطنة، و82 نساء، و70 قلب وأوعية دموية، و95 أسنان، و109 تنظيم أسرة، و90 أنف وأذن، إلى جانب تحليل دم لـ 31 حالة، وعمل 66 حالة موجات صوتية، و19 رسم قلب وتم عمل ندوات تثقيف صحي، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 163 حالة وتحويل 20 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج.

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