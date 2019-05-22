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محافظات

بيطري المنيا يضبط 318 كيلو لحوم غير صالحة بـ4 مراكز

الأربعاء 22/مايو/2019 - 01:54 م
صدى البلد
أيمن رياض
ضبطت إدارة المجازر والتفتيش بمديرية الطب البيطري بالمنيا، 318 ونص كيلو لحوم بلدية قبل تداولها وبيعها في الأسواق للمواطنين، وذلك خلال إحدى الحملات التفتيشية المكبرة التي نظمتها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية ، تنفيذًا لتوجيهات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بهدف تكثيف المرور على الأسواق والمحلات التجارية للوقوف على مدى توافر السلع الغذائية وضبط المخالفات.


أوضح الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملة أسفرت عن تحرير 14 محضرا مخالفا، بـ4مراكز (سمالوط- أبو قرقاص - مطاى - بندر المنيا ) ، حيث تم ضبط 318 ونص كيلو لحوم بلدية ( بقرى –ماعز) منها 157 كيلو من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى ،و161 ونص كيلو تم ذبحها خارج المجازر الحكومية ، مشيرًا إلى انه تم مصادرة جميع المضبوطات وتحرير المحاضر حيال المخالفين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

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