شاروبيم: الموافقة على مشروع إنشاء صوامع غلال معدنية بالدقهلية

عقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم اجتماعا مع اللجنة العليا للاستثمار بحضور المهندس مختار الخولي السكرتير العام للمحافظة والمحاسب سعد الفرماوي السكرتير العام المساعد ومصباح عيد المستشار القانوني للمحافظة وعدد من أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة.



تناول الاجتماع مناقشة الطلب المقدم من أحد المواطنين بمركز أجا لإقامة صوامع غلال معدنية ،والذي قد أحاله المحافظ من قبل إلى اللجنة العليا للاستثمار لدراسته وتحديد الرأي والتي خاطبت بدورها مديريتي الزراعة والتموين لتقديم رأيهما،كما تم مخاطبة إدارة المرور التي طلبت توفير أرض لوقوف السيارات التي تقوم بالتحميل والتفريغ والانتظار.



وخلال الاجتماع طلب محافظ الدقهلية من جميع الجهات إبداء الرأي النهائي تجاه الموافقة على المشروع او الرفض ،وبعد استعراض الجميع لجوانب المشروع أبدت الجهات المعنية جميعا موافقتها على إقامة المشروع بناء على استعراض الآراء ووجهات النظر حوله .



وأكد شاروبيم على أن المحافظة لا تبخل بجهودها ودعمها لجميع الجادين في مختلف مجالات الاستثمار طالما تقدم مشروعات حقيقية تخلق فرص عمل جديدة وتعمل على توفير منتجات جديدة للسوق وخلق منافسة حقيقية بين التجار والمستثمرين لان كل هذا في النهاية يصب في صالح المواطن.