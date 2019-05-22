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مرأة

طريقة عمل شوربة الذرة

الأربعاء 22/مايو/2019 - 03:26 م
شوربة الذرة
شوربة الذرة
رشا عوني
طبق الشوربة من أهم الأطباق على سفرتك خاصة في رمضان بعد ساعات طويلة من الصيام، فالشوربة تساعد في تسهيل عملية الهضم وتخلصك من الإمساك، كما أنها تجعلك لا تتناول كميات كبيرة من الطعام، وبالتالي لا يزيد وزنك.

وبعيدًا عن شوربة اللسان عصفور والخضار، يمكنك تجربة أنواع جديدة من الشوربة على سفرتك في رمضان، منها شوربة الذرة.

مكونات شوربة الذرة:

2 صدور دجاج مخلية
7 أكواب ماء
بصلة متوسطة الحجم مفرومة
كيس شوربة كريمة الدجاج
كوب من حبوب الذرة، علبة صغيرة من كريمة الذرة
2 ملاعق كبيرة من خلطة كنور للبشاميل

طريقة التحضير:

اسلقي الدجاج في الماء، وبعدها ضيفي البصل المفروم واتركيه يغلي مع الدجاج لمدة 30 دقيقة، وفي وعاء آخر ضيفي كيس كريمة الدجاج، وفي وعاء أخر ذوبي ملعقتين من خلطة البشاميل الجاهزة ثم ضيفيها إلى الخليط، ثم ضيفي كريمة الذرة وحبوب الذرة واتركي الخليط على نار متوسطة، وبعدها ضيفي الدجاج بعد تقطيعه مكعبات، وقلبي الخليط كله معا واتركيه على نار هادئة لمدة 10 دقائق.
طريقة عمل شوربة الذرة

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