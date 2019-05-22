رسميا.. طلعت يوسف مديرا فنيا للاتحاد السكندري لمدة 90 دقيقة

أعلن نادي الاتحاد السكندري، تعيين الكابتن طلعت يوسف مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلفًا لحلمي طولان الذي أعلن استقالته من منصبه عقب خسارة الفريق من طلائع الجيش أمس 4 /0 .



وذكر الموقع الرسمي لفريق الاتحاد، أن محمد مصيلحي رئيس النادي اتفق مع طلعت يوسف على قيادة الفريق في المباراة القادمة فقط أمام سموحة، ضمن منافسات الجولة الـ 34، من مسابقة الدوري المصري.



وأضاف الموقع، ان إدارة الاتحاد فوضت طلعت يوسف بتشكيل الجهاز المعاون له، وسوف يتم الإعلان عنه خلال الساعات المقبلة.



وكان طلعت يوسف قدم استقالته من تدريب مصر المقاصة، الشهر الماضي، بسبب سوء النتائج، وابتعاد الفريق عن المربع الذهبي.

