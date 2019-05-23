الكلاب الضالة تثير غضب سكان منطقة أبو زارع بالمنيب

وناشد الأهالى المسئولين ضرورة العمل على حل المشكلة رأفة بالأهالى، خاصة الأطفال.





شكا سكان منطقة أبو زارع بالمنيب التابعة لمحافظة الجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة.وقال الأهالى فى رسالتهم: "نشكو نحن أهالى المنطقة من انتشار أعداد كبيرة من الكلاب الضالة، وهذا الأمر يزعجنا كثيرا ويزعج أولادنا ويمنعهم فى كثير من الأوقات النزول من البيت".ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360