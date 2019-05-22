البابا تواضروس يعزي في رحيل القمص صربامون عطية كاهن كنيسة مارمينا فلمنج

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية خالص العزاء لنيافة الأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية ولمجمع كهنة القطاع فى رحيل الأب الشيخ المبارك القمص صربامون عطية كاهن كنيسة مارمينا بفلمنج والذى رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 84 عاما منها 42 عاما في خدمة الكهنوت.



وصلى نيافة الأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية صلوات تجنيزه بكنيسته اليوم، بمشاركة الأنبا كيرلس آفا مينا أسقف ورئيس دير الشهيد مارمينا بمريوط والأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه وعدد كبير من الآباء كهنة الإسكندرية.



وأرسل قداسة البابا تواضروس الثاني رسالة تعزيه خاصة، قرأها نيافة الأنبا هرمينا، وكذلك أرسل رسالة تعزية، القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، نظرًا لسفره.



ولد الأب الراحل فى ١٠ أكتوبر ١٩٣٤ وسيم قسًا بيد مثلث الرحمات المتنيح البابا شنودة الثالث يوم ١٩ ديسمبر عام ١٩٧٦ ونال نعمة القمصية فى ٢٤ ديسمبر من عام ٢٠٠٧.