مدينة الأثاث تتصدر المشهد.. وتأثيث المباني الحكومية في العاصمة الإدارية.. وتنتظر السيسي لافتتاحها

- دمياط تستعد لزيارة الرئيس لافتتاح مدينة دمياط للأثاث بشطا

- أصحاب ورش الأثاث بدأ في تنفيذ بروتوكول المدينة مع المنطقة الشمالية العسكرية لفرش بشاير الخير - مدينة الأثاث تستعد لفرش المباني الحكومية في العاصمة الإدارية





الزيارة المرتقبة للرئيس عبدالفتاح السيسي جعلت العمل داخل مدينة الأثاث بشطا بمحافظة دمياط، على قدم وساق، فمن المنتظر زيارة الرئيس لافتتاح المدينة وكان من المقرر أن تكون الزيارة أوائل مايو الجاري في إطار الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة إلا أن الزيارة تم تأجيلها دون تحديد موعد لها.





"مدينة الأثاث" تعد أهم وأكبر مشروع اقتصادى رئاسي خاص بصناعة الأثاث ليس بمحافظة دمياط فحسب ، حيث تستعد مدينة دمياط للأثاث بشطا للافتتاح الرسمى والذى لم يعلن عن موعده الرسمي حتى الآن ولكن تم الانتهاء من نقل أصحاب الورش لكافة المعدات و الماكينات الخاصة بهم داخل ورش الاثاث بالمدينة والعمل داخل تلك الورش والهناجر يعمل على قدم وساق ، كما تم توصيل أغلب المرافق للمدينة وتم استكمال باقي المرافق ورصف الطريق المؤدى للمدينة لتيسر الوصول إليها ووصول سيارات النقل والصناع.





أصبح الآن يعتمد على ورش مدينة الأثاث في فرش المشاريع الكبري للدولة كمشروع بشائر الخير السكنى حيث من المفترض أن تقوم حاليا ورش الاثاث بالمدينة بتوريد أثاث فرش وحدات بشائر الخير وهو المشروع الضخم التابع للمنطقة الشمالية العسكرية بالاسكندرية ومنذ أيام وجه الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمشاركة مدينة دمياط للأثاث في أعمال تأثيث المباني الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة بكل ما تحتاجه تلك المباني من أثاث وفـُرشٍ مكتبية، وذلك في إطار خطة الدولة لتوطين مختلف الصناعات المحلية.





داخل مدينة الاثاث بشطا نجد ان المدينة قد قامت بتوفير البنية الأساسية المتميزة لتطوير صناعة الأثاث و لتوفير الأمن و السلامة وذلك بعد الأنتهاء من جميع أعمال المرافق وتوفير شركة للأمن متفرغة لتأمين المدينة و الانتهاء من أعمال الدفاع المدنى، كما تم الانتهاء من بناء المعرض المؤقت بالمدينة لحين الانتهاء من المركز التجارى الرئيسى.





وبدأ أصحاب الورش على التوافد اليومى على مدينة الأثاث بعد استلام ورشهم لنقل كافة معداتهم وماكينات الخشب وتجهيز الورش لبدء العمل وبدأوا بالفعل في تجهيز المرحلة الأولى من فرش بشاير الخير5.6، حيث تم الاتفاق على عروض اسعار الفرش حيث من المقرر أن يتم فرش 24 ألف وحدة سكنية.





قامت شركة دمياط لاثاث باستلام الجزء المتفق عليه بمدينه الاثاث من هناجر وورش من ادارة الاشغالات التابعه للهيئة الهندسية للقوات المسلحه وتم البدء في انشاء المركز التجاري والفنادق والمستشفي وارض المعارض.





"تأسيس شركة مدينة دمياط لاثاث"





وتأسست شركة مدينة دمياط للأثاث فى يوليو 2016، برأس مال مصرح به 7 مليارات جنيه، ورأس مال مصدر 521 مليون جنيه بمساهمة بنك الاستثمار القومى، ومحافظة دمياط، وشركة أيادى مصر للتطوير الصناعى والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات.





ومن جانبه صرح المهندس معتز بهاء الدين العضو المنتدب والمدير التنفيذى لشركة دمياط للأثاث لـ"صدى البلد"، وأن شركة مدينة دمياط للأثاث، تهدف إلى إنشاء مدينة متكاملة ومتخصصة فى صناعة الأثاث، وكل ما يتعلق بها من حرف وصناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات مغذية ومكملة لها، كما تشمل المدينة منطقة تجارية تسويقية، ومنطقة خدمات إدارية، ومستشفى ومركزا تكنولوجيا، ومعهدا فنيا للتصميم والتدريب الحرفى، وخدمات مكملة أخرى.





وأشار الى ان مدينة الاثاث المقامة على مساحة ٣٣١ فدانا وتصل تكلفتها ٧ مليارات جنيه وتوفر أكثر من ١٤٠ ألف فرصة عمل. وتم الانتهاء من المرافق العامة وتم الانتهاء من المرافق العام واستلام المدينه علة حسب العقد المبرم بين شركة دمياط الاثاث والهيئة الهندسية للقوات المسلحه و بالفعل وتم استلام 53هنجرا و1400ورشة وهذا يعد لستلام كامل للورش والهناجر





موضحا الى انه تم الانتهاء من بناء المعرض المؤقت بالمدينة لحين الانتهاء من المركز التجارى الرئيسى, وذلك يعكس حرص المدينة فى تقديم خدمات تسويقية لمنتجات الورش و لباقى صناع الأثاث بشكل عام.





وأضاف أن الجزء المتبقي بالمدينة لاستلام وهو خاص بالمركز التجاري والفنادق بالمستشفى وأرض المعارض ولكن الورش والهناجر والمرافق والطرق انتهت بالفعل وإلى أن المنطقة التجارية التسويقية بالمدينة، تتضمن فندقا من فئة 4 نجوم يضم 200 غرفة مع كافة خدمات رجال الأعمال، ومركزا دوليا للمؤتمرات وقاعات عرض واحتفالات بمساحة بنائية 20 ألف متر مربع.



