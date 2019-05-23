تسليم 24 قرض حسن بدون فوائد على الأسر الأكثر احتياجًا بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تم تسليم 24 قرض حسن بدون فوائد بقيمة 504 آلاف جنيه على الأسر الأكثر إحتياجًا بواقع 21 ألف جنيه لكل أسرة مقدمة من جمعية الأورمان بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي وذلك بمراكز( ههيا – أبوكبير - الحسينية - القنايات – كفر صقر) لمساعدة الأسر الأولي بالرعاية والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة على إقامة المشروعات وتوفير فرص عمل حقيقية لهم تساعدهم علي مواجهة الظروف الإقتصادية الصعبة وذلك في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" للأسر الأكثر احتياجًا.





وشدّد المحافظ علي أهمية التنسيق وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا وتخفيف العبء عن كاهلهم وتحقيق حياة كريمة لهم وذلك من خلال توفير الاحتياجات الأساسية مشددًا على ضرورة إجراء الأبحاث الاجتماعية اللازمة للحالات لضمان الوصول للأسر الأكثر استحقاقًا بمختلف قري ومدن ومراكز المحافظة.



