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برلمان

برلماني: تأجيل مناقشة مشروع قانون إنشاء نقابة لأصحاب المعاشات

الخميس 23/مايو/2019 - 07:55 ص
النائب عبد الفتاح
النائب عبد الفتاح محمد أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان
معتز الخصوصى
قال النائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن مشروع القانون الذى أعده لإنشاء نقابة لأصحاب المعاشات تم تأجيل مناقشته داخل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، لإعادة صياغة بعض المواد فيه.

وأشار "محمد"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن بعض هذه المواد فى مشروع القانون ناقشناها فى اللجنة بحضور مندوب وزارة العدل الذى كان له رأى بألا تكون هناك نقابة لأصحاب المعاشات، لكنهم فى حاجة إلى اتحاد فقط.

وأكد أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن اللجنة من المقرر أن تنتهى من إعادة صياغة بعض هذه المواد، لعرضها على مشروع القانون على الجلسة العامة للبرلمان فى أقرب وقت.

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