المجلس الانتقالي السوداني يلغي تجميد النقابات

ذكرت صحيفة "عاجل" السعودية أن المجلس العسكري الانتقالي في السودان أصدر مساء الأربعاء قرارًا بإلغاء تجميد التنظيمات المهنية.





وشمل القرار كلًّا من النقابات المهنية، والاتحادات المهنية، والاتحاد العام لأصحاب العمل القومي، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السودانية «سونا».





وتم تجميد التنظيمات المهنية من جانب المجلس العسكري الذي تولى مقاليد السلطة عقب الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير في الـ11 من شهر أبريل الماضي.





وكانت المفاوضات بين المجلس العسكري السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير، فشلت في التوصل إلى اتفاق بشأن نقاط الخلاف الخاصة بمجلس السيادة الذي تم اقتراحه لتقاسم السلطة والإشراف على عملية تحول ديمقراطي مدتها ثلاث سنوات في البلاد.



