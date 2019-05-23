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أخبار العالم

بعد العقوبات الأمريكية.. باناسونيك اليابانية توقف تعاملاتها مع هواوي الصينية

الخميس 23/مايو/2019 - 02:37 ص
شركة هواوي الصينية
شركة هواوي الصينية
أحمد محرم
أفادت شبكة "بي بي سي" بأن شركة "باناسونيك" اليابانية للإلكترونيات أعلنت وقف كل تعاملاتها مع شركة "هواوي" بعد أن فرضت أمريكا حظرا على الشركة الصينية بسبب "مخاوف أمنية".

وقال وزير الخارجية الصيني وانج يي أمس الأربعاء إن الضغوط الأمريكية على الشركات الصينية مثل عملاق التكنولوجيا هواوي هي تنمر اقتصادي وخطوة تستهدف عرقلة تطور البلاد.

وقال وانج في بيان بموقع وزارة الخارجية على الإنترنت: "استخدام القوة الأمريكية للضغط على المشاريع الصينية الخاصة، مثل هواوي، هو تنمر اقتصادي نموذجي."

وأضاف في بيان آخر أن الصين تترك الباب مفتوحا لإجراء مفاوضات تجارة مع الولايات المتحدة لكنها لن تقبل بأي اتفاقات غير متكافئة.

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