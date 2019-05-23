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ديني

أحمد عمر هاشم: العناية الإلهية تدخلت في غزوة بدر لنصرة الحق على الباطل

الخميس 23/مايو/2019 - 02:42 ص
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، إن هناك فرقا بين الدعاء إلى الله والاستغاثة، موضحا أن الاستغاثة هي شدة الدعاء والتضرع إلى الله.

وأضاف "هاشم"، خلال حواره على فضائية "الحدث اليوم" ، أن غزوة بدر الكبرى هي أول غزوة غزاها الرسول، صلى الله عليه وسلم، وأول لقاء مسلح بين جند الحق وجند الباطل.

وأوضح أن العناية الإلهية تدخلت في هذه الغزوة، لافتًا إلى أن النبي أخذ بمبدأ الشورى في هذه الغزوة، وأنه يوجد الكثير من الدروس المستفادة في غزوة بدر.


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